গণঅধিকার পরিষদে যোগ দিলেন বৈষম্যবিরোধী-যুবশক্তির ৫০ নেতাকর্মী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি যশোর
প্রকাশিত: ০৯:২৪ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গণঅধিকার পরিষদের নেতারা ফুল দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানান

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও এনসিপির যুব শাখা যুবশক্তির সাবেক ৫০ নেতাকর্মী গণঅধিকার পরিষদে যোগ দিয়েছেন।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে যশোর প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নেতাদের ফুল দিয়ে তারা যোগদান করেন। গণঅধিকার পরিষদের নেতারাও তাদের ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান।

যোগদান করা নেতাকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সদস্য সচিব জেসিনা মুর্শিদ ও যুবশক্তির জেলা কমিটির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম রুবেল। এরমধ্যে জেসিনাকে কমিটি গঠনে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে পদ স্থগিত করা হয়। যদিও তিনি দাবি করেন, তার স্থগিতের চিঠি ভুয়া।

যোগদান প্রসঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যশোরের সাবেক সদস্য সচিব জেসিনা মুর্শিদ বলেন, ‘আমি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে এসেছি, এটা সত্য। তবে এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ একীভূত হচ্ছে। আমার নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ রয়েছে। তরুণদের আইকন নুরুল হক নুর। আদর্শিক জায়গা থেকে গণঅধিকার পরিষদে যোগ দিয়েছি। রাজনীতি ধর্ম না যে চেঞ্জ করা যাবে না।’

গণঅধিকার পরিষদ কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল বলেন, ‘এনসিপির যুবশক্তি থেকে আটজন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক ৪২ নেতাকর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে গণঅধিকার পরিষদে যোগ দিয়েছেন। গণঅধিকার পরিষদ তরুণদের কথা বলে, ন্যায়ের কথা বলে। ফলে তরুণদের স্বাগত জানিয়েছি।’

