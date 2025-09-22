পেট্রোলপাম্প দখলচেষ্টার অভিযোগ, যশোরের সেই বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার
যশোরের শার্শা উপজেলার বাগআঁচড়ায় একটি পেট্রোলপাম্প দখলচেষ্টার অভিযোগে ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বাগঅঁচড়ায় ‘মেসার্স গোলাম কিবরিয়া ফিলিং স্টেশন’ জাল-জালিয়াতি করে এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পাম্পটি দখলে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ করে ভুক্তভোগী পরিবার। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য তনিমা তাসনুমা সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন, ২০২২ সালে তার বাবার মৃত্যুর পর থেকে আনোয়ার হোসেন জাল দলিল তৈরি করে পাম্পটি দখলের চেষ্টা করছেন। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে দুটি মামলা চলমান। এরপরও ১৯ সেপ্টেম্বর আনোয়ার ও তার সহযোগীরা পাম্পে ঢুকে ম্যানেজারকে বের করে দিয়ে সব কাগজপত্র ও চাবি ছিনিয়ে নেন। পরে পুলিশকে জানালে তারা পালিয়ে যান। তবে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পাম্পটি দখলের হুমকি অব্যাহত রেখেছেন তিনি।
জেলা বিএনপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনকে (আনোয়ার মেম্বার) দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। দখলদারিত্বের চেষ্টার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।
এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন বলেন, ‘বিএনপিতে অপরাধীদের কোনো স্থান নেই। সুনির্দিষ্ট অপরাধে আনোয়ার মেম্বারকে বহিষ্কার করা হয়েছে।’
