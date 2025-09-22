শান্তি নিকেতনে থাকা লালনের গানের পাণ্ডুলিপি ফেরত চেয়ে আবেদন

শান্তি নিকেতনে থাকা লালনের গানের পাণ্ডুলিপি ফেরত চেয়ে আবেদন
কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় আশ্রম থেকে লালন সাঁইয়ের ৩১৪টি গানের মূল পাণ্ডুলিপি কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন শিলাইদহের তৎকালীন জমিদার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রায় ১৩৫ বছরের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সেই গানের মূল পাণ্ডুলিপি বর্তমানে কলকাতার শান্তি নিকেতন রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মূল পাণ্ডুলিপি ফেরত আনার দাবি জানিয়ে আসছেন লালন ভক্ত, অনুরাগী, অনুসারী ও গবেষকরা। কিন্তু কলকাতার শান্তিনিকেতন থেকে ঐতিহাসিক সেই পাণ্ডুলিপিটি আজও ফেরত পাওয়া যায়নি।
কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ার লালন একাডেমির জন্য ঐতিহাসিক সেই পাণ্ডুলিপি ফেরত চেয়েছেন। উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে তিনি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর লিখিত আবেদন করেছেন।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন স্বাক্ষরিত আবেদন পত্রটি পাঠানো হয়েছে।
এদিকে জেলা প্রশাসকের এ পাণ্ডুলিপি ফেরত চেয়ে উদ্যোগের বিষয়টি ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। লালন ভক্ত, অনুসারী ও গবেষকরা তাকে সাধুবাদ জানিয়ে দ্রুত পাণ্ডুলিপিটি যাতে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ায় লালন একাডেমিতে নিয়ে আসা যায় সে বিষয়ে সরকারের সুদৃষ্টিসহ আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।
ফকির লালন সাঁইয়ের ১৩৫ তম তিরোধান দিবসের প্রস্তুতি সভায় কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন এ তথ্য জানান। এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জাহাঙ্গীর আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. আব্দুল ওয়াদুদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আল-মামুন সাগর/আরএইচ/এমএস