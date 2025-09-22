পিআর আন্দোলনের নামে নির্বাচন নস্যাতের ষড়যন্ত্র হচ্ছে: জবি উল্লাহ

পিআর আন্দোলনের নামে নির্বাচন নস্যাতের ষড়যন্ত্র হচ্ছে: জবি উল্লাহ
পিআর নিয়ে আন্দোলনের নামে নির্বাচন নস্যাৎ, গণতন্ত্রকে ব্যাহত ও দেশকে কড়া বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা ইসমাইল জবি উল্লাহ।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে লক্ষ্মীপুর সদর (পূর্ব) উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
ইসমাইল জবি উল্লাহ বলেন, ‘প্রশ্ন হলো তাহলে হঠাৎ করে কেন পিআর পদ্ধতি নিয়ে মাঠে নামছেন? আমরা যখন সবাই মিলে ঐকমত্য কমিশনে বসে এখনো কথা বলছি, এখনো যখন আলোচনা হচ্ছে, আলোচনা এখনো শেষ হয়নি; সেই আলোচনার টেবিলকে বাদ দিয়ে বাইরে আন্দোলনের নামে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা জনগণ কখনো মেনে নেবে না।’
সদর উপজেলা পূর্ব বিএনপির আহ্বায়ক মাইন উদ্দিন চৌধুরী রিয়াজের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া, লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি ও কমলনগর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এবিএম আশরাফ উদ্দিন নিজান, বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাব উদ্দিন সাবু, যুগ্ম আহ্বায়ক হাছিবুর রহমান, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপি প্রমুখ।
কাজল কায়েস/এসআর/এমএস