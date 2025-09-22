গাজীপুরে সাবেক স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত করে যুবকের আত্মহত্যা
গাজীপুরে সাবেক স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত করে রনি শেখ (৩৩) নামের এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকালে সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ি বাইমাইল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রনি শেখ ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার কলাকোপা এলাকার শেখ রহমতের ছেলে। ছুরিকাঘাতে আহত তার সাবেক স্ত্রী বৃষ্টি আক্তারকে (২৭) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বৃষ্টি আক্তার রাজবাড়ীর কালুখালী থানার গড়িয়ানা এলাকার হাকিম মোল্লার মেয়ে। তিনি রনি শেখের সাবেক স্ত্রী। তারা দুজনই স্থানীয় পোশাক কারখানায় চাকরি করেন।
কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাউদ্দিন বলেন, বৃষ্টির সঙ্গে রনির প্রায় এক বছর আগে তালাক হয়ে গেলেও তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল এবং প্রায়ই রনি সাবেক স্ত্রীর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। ঝগড়া-বিবাদের জেরে সাবেক স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত করেন রনি।
তিনি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে- ছুরিকাঘাতে বৃষ্টির মৃত্যু হয়েছে ভেবে রনি ভয়ে আত্মহত্যা করেছেন।
ওসি জানান- রনির মরদেহ উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
মো. আমিনুল ইসলাম/বিএ