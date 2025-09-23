একসঙ্গে ঝুলছিল অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও স্বামীর মরদেহ
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় একই সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন স্বামী ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার গোতামারী ইউনিয়নের কুমারপাড়া এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে তাদের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
মারা যাওয়া দম্পতি হলেন- ও ইউনিয়নের কুমারপাড়া গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে অলি মিয়া (৩০) ও একই ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সোবহানের মেয়ে ছকিনা বেগম (২৫)। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ছকিনা নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, সোমবার সকালে শাশুড়ির সঙ্গে ছকিনার ঝগড়া হয়। পরে অলি বাড়ি ফিরে বিষয়টি শুনে মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও শারীরিক নির্যাতন করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তার মা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে বিচার চান। এ ঘটনা জানার পর অভিমানে সন্ধ্যায় অলি মিয়া ও স্ত্রী ছকিনা ঘরের দরজা বন্ধ করে একসঙ্গে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।
রাতে তাদের কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে প্রতিবেশীরা সন্দেহ হলে দরজা ভেঙে দুজনের ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে হাতীবান্ধা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুননবী জানান, পারিবারিক কলহ ও চেয়ারম্যানের কাছে বিচার দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিমানে তারা আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় ছকিনার ভাই আজিজুল হক বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।
মহসীন ইসলাম শাওন/বিএ