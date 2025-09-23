স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩১ সদস্যের কমিটির আহ্বায়কসহ ১৯ জনের পদত্যাগ

স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩১ সদস্যের কমিটির আহ্বায়কসহ ১৯ জনের পদত্যাগ
সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩১ সদস্যের নবগঠিত কমিটির আহ্বায়ক, সিনিয়র যুগ্ন-আহ্বায়ক ও চারজন যুগ্ন-আহ্বায়কসহ ১৯ জন পদত্যাগ করেছেন।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে থানার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের হরিনচরা বাজারে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
পদত্যাগকারী নেতাদের অভিযোগ, দলের ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থক আব্দুর রউফকে সদস্যসচিব করা হয়েছে। এছাড়া অরাজনৈতিক ব্যক্তিরাও কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।
এর আগে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রকিবুল ইসলাম ও সদস্যসচিব রঞ্জু আহম্মেদ মুন্সী সই করা একটি পত্রে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেন। এতে আব্দুল লতিফ লেবুকে আহ্বায়ক ও আব্দুর রউফকে সদস্যসচিব করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে আব্দুল লতিফ লেবু তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, যাদের ব্যর্থতা ও অযোগ্যতার কারণে পূর্বের কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, আবার তাদের নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে। যারা দলের দুঃসময়ে পাশে ছিল না, তাদেরই এ কমিটিতে পুরস্কৃত করা হয়েছে। অথচ যারা দীর্ঘদিন নির্যাতিত, মামলার আসামি ও রাজপথের সক্রিয় কর্মী তাদের মূল্যায়ন করা হয়নি। তাই আমরা ত্যাগীদের বঞ্চিত করে গঠিত কমিটি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না। এটি মূলত স্বেচ্ছাসেবক দলের সঙ্গে এক ধরণের প্রতারণা। তাই আমরা চাই এ কমিটি বাতিল করে একটি নতুন গ্রহণযোগ্য কমিটি অনুমোদন দেওয়া হোক।
এ প্রসঙ্গে সলঙ্গা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রকিবুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, সাংগঠনিকভাবে ওই কমিটি আমি ও সদস্যসচিব অনুমোদন দিয়েছি সত্য। কিন্তু কমিটির তালিকা চূড়ান্ত করেছে জেলা কমিটি। আমরা শুধু স্বাক্ষর করেছি মাত্র।
