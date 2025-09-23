  2. দেশজুড়ে

মানিকগঞ্জে ডাকাতি, প্রবাসী নারী খুন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি মানিকগঞ্জ
প্রকাশিত: ১০:৪০ এএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মানিকগঞ্জের ঘিওরে নিজ বাড়িতে ডাকাত দলের হাতে খুন হয়েছেন রাশিদা বেগম (৫৫) নামে এক নারী। এসময় ঘরে থাকা বেশ কিছু আসবাবপত্র ভাঙচুর করে মালামাল লুট করা হয়।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার পয়লা ইউনিয়নের বাইলজুরী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় পয়লা ইউপি সদস্য আব্দুল লতিফ।

নিহত রাশিদা বেগমের বাড়ি ঘিওর উপজেলার পয়লা ইউনিয়নের বাইলজুড়ী গ্রামে।

স্থানিয়রা জানান, প্রায় ৩০ বছর আগে রাশিদা বেগমের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। তারপর দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন। প্রবাস জীবন শেষে প্রায় এক দশক আগে দেশে ফেরেন। দেশে এসে ঘিওর উপজেলার পয়লা ইউনিয়নের বাইলজুরী গ্রামে বাড়ি নির্মাণ করে একাই বসবাস করে আসছিলেন।

পয়লা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের সদস্য আব্দুল লতিফ বলেন, রাশিদার এক মাত্র মেয়ে তাসলিমা বর্তমানে জর্ডান প্রবাসী। বাড়িতে রাশিদা বেগম একাই থাকতেন। তবে ঘটনার রাতে তার ভাইয়ের মেয়ে ও নাতি বেড়াতে এসে পাশের ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন। ডাকাতরা রাশিদা বেগমকে খুন করে মূল্যবান মালামাল নিয়ে যায়।

ঘিওর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কোহিনুর ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। প্রাথমিক তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও রাশিদা বেগমের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

মো. সজল আলী/এফএ/জেআইএম

