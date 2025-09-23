পাকুন্দিয়ায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মোবাইলফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ

পাকুন্দিয়ায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মোবাইলফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ
কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) উপজেলা প্রশাসনের মাসিক আইনশৃঙ্খলা সভায় সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সভা সূত্রে জানা যায়, অল্প বয়সী শিক্ষার্থীদের হাতে মোবাইলফোন পৌঁছে যাওয়ায় তারা পড়াশোনা থেকে বিমুখ হয়ে পড়ছে। অনলাইন গেম, ইউটিউব, ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসক্ত হয়ে পড়ছে অনেকেই। এতে সময় নষ্ট হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ হারাচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে। শিক্ষার মান উন্নত ও সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. বিল্লাল হোসেন বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা যেন মোবাইল আসক্তি থেকে মুক্তি পেয়ে নিয়মিত পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে, সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর রাখতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সতর্ক ভূমিকা রাখতে হবে।’
এসকে রাসেল/এসআর/এএসএম