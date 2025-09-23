  2. দেশজুড়ে

কুড়িগ্রামে নকল সার ও কীটনাশক তৈরির কারখানার সন্ধান

প্রকাশিত: ০৬:০৩ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কারখানায় অভিযান চালিয়ে জব্দকৃত নকল সার ও কীটনাশক

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে একটি নকল সার ও কীটনাশক তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভেজাল সার ও কীটনাশক জব্দ করেছে প্রশাসন। এই ঘটনায় কারখানার মালিক বেলাল হোসেনকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং কারখানাটি সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার চাকিরপশার ইউনিয়নের পাঠক গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

রাজারহাট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সামছুন্নাহার সাথী জানান, সোমবার রাতে তারা খবর পান যে ওই কারখানায় নকল সার প্যাকেটজাত করা হচ্ছে। খবর পাওয়ার পর রাতেই পুলিশ ওই কারখানার ওপর নজরদারি শুরু করে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা পান।

জানা গেছে, ওই গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে বেলাল হোসেন (৫০) দীর্ঘদিন ধরে নিজ বাড়িতে নকল সার ও কীটনাশক তৈরি করে নামিদামি কোম্পানির প্যাকেটে ভরে বাজারজাত করতেন। কৃষকরা এসব ভেজাল সার ব্যবহার করে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির শিকার হচ্ছিলেন। এর আগেও গত বছর কৃষি বিভাগ এই কারখানায় অভিযান চালিয়েছিল।

অভিযানের সময় নকল ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, ডিএপি, দস্তা, বোরন, জিপসাম এবং বিভিন্ন ধরনের ভেজাল কীটনাশক জব্দ করা হয়। অভিযানে ৩০ কেজির ৪০ বস্তা ইউরিয়াসহ শতাধিক প্যাকেটে অন্যান্য সার পাওয়া যায়। এসব নকল সার ঘরের বিছানার নিচে ও ছাদে মজুত করে রাখা হয়েছিল।

রাজারহাট উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সালাহউদ্দিন মাহমুদ বলেন, জব্দকৃত ভেজাল সার মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে এবং খালি প্যাকেটগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

