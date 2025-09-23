রংপুরে র্যাব মহাপরিচালক
দুর্গাপূজা ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে বিশৃঙ্খলার পাঁয়তারা চলছে
দুর্গাপূজা ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে বিশৃঙ্খলা চেষ্টার পাঁয়তারা চলছে বলে জানিয়েছেন র্যাব মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত আইজিপি একেএম শহিদুর রহমান।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রংপুর নগরীর করুণাময়ী কালীবাড়ী মন্দিরে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন।
শহিদুর রহমান বলেন, আমরা এটি টের পাচ্ছি। এ নিয়ে আইসিটি বিভাগসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক রয়েছে। সামাজিক মাধ্যম মনিটর করছি।
তিনি আরও বলেন, নিরাপত্তার স্বার্থে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি পূজা উদযাপন কমিটিকে নিজস্ব ভলান্টিয়ার রাখতে হবে। বুধবার থেকে প্রতিটি পূজামণ্ডপে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হবে।
এ সময় র্যাব-১৩ অধিনায়ক লে. কর্নেল মনজুর করিম প্রদীপ, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মজিদ আলীসহ পূজা উদযাপন কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
