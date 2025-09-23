কিশোরগঞ্জে আসামি ধরতে গিয়ে হামলার শিকার যৌথবাহিনী

  2. দেশজুড়ে

উপজেলা প্রতিনিধি ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৬:৩১ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে আসামি ধরতে গিয়ে এলাকাবাসীর হামলার শিকার হয়েছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি যৌথ দল। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যৌথবাহিনী ১০ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। পরে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ২টার দিকে পৌর শহরের জগন্নাথপুর দক্ষিণপাড়া (গাইনহাটি) এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

গ্রেফতাররা হলেন, পৌর শহরের জগন্নাথপুর দক্ষিণপাড়া (গাইনহাটি) এলাকার মৃত মফিজ মিয়ার ছেলে নাঈম মিয়া, একই এলাকার সুকুর মিয়ার ছেলে লাদেন ও ফুল মিয়ার ছেলে সজল মিয়া।

জানা গেছে, গত ১৪ সেপ্টেম্বর জগন্নাথপুরের দক্ষিণপাড়া (গাইনহাটি) এবং ব্যাপারি বাড়ির যুবকদের মধ্যে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ব্যাপারি বাড়ির দুজন গুরুতর আহত হন। ১৫ সেপ্টেম্বর এ ঘটনায় ৮ জনের নাম উল্লেখ করে আরও ১০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে একটি মামলা হয়।

পরে সোমবার রাতে আসামি ধরতে গেলে এলাকাবাসী যৌথবাহিনীর ওপর হামলা চালায়। এসময় নিজেদের রক্ষা এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যৌথবাহিনী ১০ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে।

ভৈরব সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) নাজমুস সাকিব জানান, রাতে যৌথবাহিনী আসামিদের গ্রেফতার করতে গেলে এলাকাবাসীর বাধার মুখে পড়ে। এ সময় পরিস্থিতি শান্ত করতে ১০ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। পাশাপাশি এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয় ৩ জনকে।

রাজীবুল হাসান/কেএইচকে/এমএস

