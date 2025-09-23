জেলা আদালতে জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ায় যুবক আটক

জেলা আদালতে জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ায় যুবক আটক
বাগেরহাটে আদালত প্রাঙ্গণে জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ায় আল-আমিন ফকির (৩৫) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বাগেরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের মোড়লগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এজলাস কক্ষের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আটক আল-আমিন ফকির মোড়েলগঞ্জ উপজেলার হোগলাবুনিয়া ইউনিয়নের ছোট বাদুরা গ্রামের এলেম ফকিরের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, এক মামলায় ৪১ আসামি মোড়েলগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজিরা দিতে আসে। হাজিরা শেষে এজলাস থেকে বের হয়ে করিডোরে জয় বাংলা স্লোগান দেয়। এসময় আদালত চত্বরে উপস্থিত জনতা আলামিন ফকিরকে ধরে পুলিশে দেয়।
বাগেরহাট জেলা দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট মাহবুব মোর্শেদ লালন জানান, মোড়েলগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জি আর ৩০২/২৪ নম্বর মামলার ধার্য তারিখ ছিল। মামলায় ৬৮ আসামির মধ্যে ৬৬ জন জামিনে রয়েছে। এ মামলায় হাজিরা শেষে যাওয়ার সময় জয় বাংলা স্লোগান দেয়।
বাগেরহাট সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুল হাসান জানান, আদালত চত্বরে জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ায় আল-আমিন ফকির নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নাহিদ ফরাজী/এএইচ/এমএস