সরকারকে রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাসিনার মতো করুণ পরিণতি না চাইলে যার যার মতো শুধরে যান
মাওলানা রফিকুল ইসলাম মাদানী বলেছেন, কোরআনের ইজ্জতের জন্য পুরো পৃথিবী ধ্বংস করতে হলেও আমি রাজি আছি। আমরা আন্তর্জাতিক মাঠের প্লেয়ার, আঞ্চলিক মাঠে আইনেন না। আমরা খেলি মোদীর সঙ্গে, হাসিনার সঙ্গে।
তিনি বলেন, এখনো যদি কোরআনের অবমাননা হয়, তাহলে বর্তমান সরকারের পরিণতিও হবে হাসিনার মতোই। যদি হাসিনার মতো করুণ পরিণতি না চান, সবাই যার যার মতো শুধরে যান।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চন্দ্রপুর বাজারে কোরআন অবমাননা করায় দুই দফা দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নিয়ে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন রফিকুল ইসলাম মাদানী।
এসময় আরও বক্তব্য রাখেন মুফতি লুৎফুর রহমান ফরায়েজী, মুফতি রিজওয়ান রফিকী, মুফতি আরিফ জাব্বার কাসেমী, মুফতি সালমান ফারসী, মুফতি আনিছুর রহমান প্রমুখ।
হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে রফিকুল ইসলাম মাদানী বলেন, ‘যদি দ্রুত তৌহিদী জনতার নামে হওয়া মামলা তুলে না নেওয়া হয়, তাহলে নেত্রকোনা অচল করে দেওয়া হবে। যদি একজনকেও গ্রেফতার করা হয়, তাহলে আরও কঠিন হবো আমরা। দয়া করে যারা হয়রানিমূলক মামলা করেছেন তারা মামলা তুলে নেন। বসে আলোচনা করে সমাধান করেন। তওবা করে ভুল স্বীকার করেন। বাড়াবাড়ি করবেন না। যে পদক্ষেপ নেবেন, যত লড়বেন; পয়েন্ট তত বাড়বে। পয়েন্ট বাড়াবেন না।’
এইচ এম কামাল/এসআর/এএসএম