মধুখালী-রাজবাড়ী সড়কে এক যুগ পর বাস চলাচল শুরু

মধুখালী-রাজবাড়ী সড়কে এক যুগ পর বাস চলাচল শুরু
প্রায় এক যুগ পর ফরিদপুরের মধুখালী থেকে রাজবাড়ী পর্যন্ত বাস চলাচল শুরু হয়েছে। ৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এ রুটে পুনরায় লোকাল বাস চলাচল শুরু হওয়ায় যাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ও উৎফুল্ল লক্ষ্য করা গেছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে ফরিদপুরের মধুখালী-বালিয়াকান্দি-রাজবাড়ী সড়কে বাস চলাচল শুরু হয়।
বাস মালিক সূত্র জানায়, দীর্ঘ প্রায় এক যুগ আগে এ রুটে বাস চলাচল করলেও বেহাল সড়কসহ নানা কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন সড়কের অবস্থা ভালো। সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বিশ মিনিট পর পর এ রুটে বাস চলাচল করবে। মধুখালী থেকে বালিয়াকান্দি পর্যন্ত জনপ্রতি ভাড়া ত্রিশ টাকা। রাজবাড়ী পর্যন্ত ভাড়া ৬০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
মধুখালী বিসমিল্লাহ টাইলসের মালিক মো. সাইফুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, এক যুগ আগে এ রুটে লোকাল বাস চলতো। পুনরায় বাস চালু হওয়ায় দুই জেলার মানুষের মাঝে সুফল বয়ে আনবে। সাধারণ মানুষের চলাচল ও ব্যবসায়ীদের মালামাল আনা-নেওয়ার সুযোগ-সুবিধা বাড়বে।
মধুখালীর রামদিয়া গ্রামের বাসিন্দা মো. ফয়সাল হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, ছোটবেলায় দেখেছি এ রুটে বাস চলতো। দীর্ঘদিন পর এ রুটে পুনরায় বাস চলাচল শুরু হওয়ায় মানুষের সবদিক দিয়ে উপকার হয়েছে।
রাজবাড়ী জেলা মিনিবাস ও কোচ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. রমজান খান বলেন, দীর্ঘ সময় এ রুটে বাস চলাচল বন্ধ ছিল। ফলে শ্রমিক ও যাত্রীরা দুর্ভোগের মধ্যে ছিলো। বাস মালিক সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে আবারো রুটটি চালু করা হয়েছে।
রাজবাড়ী জেলা বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুকুমার ভৌমিক জানান, দীর্ঘ প্রায় এক যুগ ধরে রাস্তার বেহাল দশা ও অবৈধ থ্রি হুইলার চলাচলের কারণে বাস মালিক ও স্টাফদের খরচ পোষানো সম্ভব হচ্ছিল না। সেই কারণেই বাস চলাচল বন্ধ ছিল। বর্তমানে সড়ক সংস্কার ও পরিবেশ স্বাভাবিক হওয়ায় দীর্ঘদিন পর আবারো বাস চলাচল শুরু হয়েছে।
এন কে বি নয়ন/এএইচ/এএসএম