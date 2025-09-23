  2. দেশজুড়ে

৩৬ ঘণ্টা পর রাজশাহী-ঢাকা বাস চলাচল শুরু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজশাহী
প্রকাশিত: ০৭:৫০ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩৬ ঘণ্টা পর রাজশাহী-ঢাকা বাস চলাচল শুরু

বেতন বৃদ্ধি ও ভাতাসহ একাধিক দাবিতে পরিবহন শ্রমিকদের রোববার দিবাগত রাত থেকে শুরু হওয়া অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি ৩৬ ঘণ্টা পর প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা পৌনে ৬টা থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নাটোর থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটগামী বাস চলাচল শুরু হয়।

এর আগে, টানা দ্বিতীয় দিনের মতো দূরপাল্লার বাস চলাচল না করায় সাধারণ যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।

রাজশাহী জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পাখি বলেন, ‘মালিকদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করে সংকটের সমাধান হয়েছে। ফলে দীর্ঘ ৩৬ ঘণ্টার কর্মবিরতি শেষে শ্রমিকরা কাজে ফিরেছে। এতে আবারও বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।’

সাখাওয়াত হোসেন/এএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।