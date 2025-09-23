৩৬ ঘণ্টা পর রাজশাহী-ঢাকা বাস চলাচল শুরু
বেতন বৃদ্ধি ও ভাতাসহ একাধিক দাবিতে পরিবহন শ্রমিকদের রোববার দিবাগত রাত থেকে শুরু হওয়া অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি ৩৬ ঘণ্টা পর প্রত্যাহার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা পৌনে ৬টা থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নাটোর থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটগামী বাস চলাচল শুরু হয়।
এর আগে, টানা দ্বিতীয় দিনের মতো দূরপাল্লার বাস চলাচল না করায় সাধারণ যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।
রাজশাহী জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পাখি বলেন, ‘মালিকদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করে সংকটের সমাধান হয়েছে। ফলে দীর্ঘ ৩৬ ঘণ্টার কর্মবিরতি শেষে শ্রমিকরা কাজে ফিরেছে। এতে আবারও বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।’
সাখাওয়াত হোসেন/এএইচ/এএসএম