সড়কের গর্তে ১৫ ঘণ্টা ধরে আটকে আছে ট্রাকের চাকা, যানচলাচল বন্ধ

সড়কের গর্তে ১৫ ঘণ্টা ধরে আটকে আছে ট্রাকের চাকা, যানচলাচল বন্ধ
পাবনার ঈশ্বরদীতে ১৫ ঘণ্টা ধরে সড়কের গর্তে একটি ট্রাকের চাকা আটকে আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চেষ্টা করেও ট্রাকটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ফলে সড়কের দুই পাশে বেঞ্চ ও গাছের গুঁড়ি ফেলে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রী ও চালকরা।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ভোর ৫টায় ঈশ্বরদীর পাকশী ইউনিয়নের বাঘইল দোতাল সাঁকোর পাশে পোস্ট অফিস মোড়-রূপপুর মোড় সড়কে ট্রাকের চাকা গর্তে আটকে যাওয়ার ঘটনা ঘটে।
ট্রাকের চালক আমজাদ হোসেন বলেন, ‘ভোর ৫টার দিকে পাথরবোঝাই ট্রাক নিয়ে পোস্ট অফিস মোড় হয়ে রূপপুর মোড়ের সড়কের দিকে যাচ্ছিলাম। বাঘইল দোতালা সাঁকের কাছে যাওয়া মাত্র ট্রাকের একটি চাকা সড়কের গর্তে আটকে যায়। পরে ধীরে ধীরে পুরো চাকা গর্তে ঢুকে যায়। ট্রাক একদিকে হেলে পড়েছে। সকাল ৮টার পর থেকে ট্রাক উদ্ধার কাজ শুরু হয়। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ট্রাক উদ্ধারের কাজ শেষ হয়নি।’
উদ্ধারকর্মী আব্দুল হামিদ বলেন, ‘সকাল থেকে উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। কাজের সুবিধার্থে ও ঝুঁকি এড়াতে এই সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ রেখেছি। আজ রাতের মধ্যেই ট্রাকটি উদ্ধার করা যাবে বলে আশা করছি।’
সরেজমিনে বাঘইল দোতালা সাঁকো গোলচক্কর মোড়ে গিয়ে দেখা যায়, পুরো সড়কজুড়ে ছোট-বড় গর্ত। পাথরবোঝাই একটি ট্রাক সড়কের গর্তে আটকে আছে। ট্রাকটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সড়কটির দুই পাশে ব্যারিকেড দিয়ে যানচলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। তাতে ব্যাপক ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে পথচারী ও অন্যান্য যান চালকদের।’
স্থানীয় বাসিন্দা আজিবর রহমান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘সড়কের অবস্থা এতই খারাপ যে প্রায় দুর্ঘটনা ঘটছে। সরকার এত কিছু করে কিন্তু চলাচলের রাস্তাগুলো ঠিক করে দেয় না।’
রবিউল ইসলাম নামের একজন অটোরিকশাচালক বলেন, ‘ভারী যানবাহন চলাচলের কারণে সড়কে এ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সড়কটি দ্রুত সংস্কার করার দাবি জানাই।’
উপজেলা প্রকৌশলী কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার পোস্ট অফিস মোড় থেকে ইস্তা গোলচক্কর মোড় পর্যন্ত ৫ দশমিক ৮ কিলোমিটার এই সড়কটি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) আওতাধীন। সবশেষ চার বছর আগে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি বরাদ্দে সংস্কার করা হয়েছে। তবে বর্তমানে সড়কটির অবস্থা বেহাল।
এ বিষয়ে এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী খলিলুর রহমান বলেন, ‘আমি ঈশ্বরদীতে নতুন এসেছি। সড়কটির বিষয়ে খবর নিয়ে সংস্কার করা হবে।’
শেখ মহসীন/এসআর/এমএস