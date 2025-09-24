লক্ষ্মীপুরে বিদ্যালয়ে ঢুকে যুবকের হামলা, আহত ১৫

লক্ষ্মীপুরে বিদ্যালয়ে ঢুকে যুবকের হামলা, আহত ১৫
লক্ষ্মীপুর পৌরসভার উত্তর মজুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান চলাকালে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকালের এ হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত মাদকাসক্ত সুমন হোসেনকে আটক করা হয়।
শিক্ষক ও এলাকাবাসীর ভাষ্যমতে, কয়েক বছর ধরে সুমন নিয়মিত নেশা করে। তিনি প্রায় পথিমধ্যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের উত্ত্যক্ত করে। কারণে-অকারণে লোকজনকে মারধরও করে। এখন কোনো কারণ ছাড়া বিদ্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর চালিয়েছে। সুমন উত্তর মজুপুর এলাকার গনি মিয়া মেস্তুরি বাড়ির ফয়েজ আহম্মেদের ছেলে।
হামলার ঘটনায় দুপুরে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসিনা আক্তার বাদী হয়ে সদর মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। এতে আটক সুমনকে মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।
স্থানীয় লোকজন ও থানা পুলিশ জানায়, ঘটনার সময় বিদ্যালয়ে পাঠদান চলছিল। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিদ্যালয়ের বাথরুমের কথা বলে সুমন ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। এসময় শিক্ষার্থীরা নিষেধ করে। এতে সুমন ক্ষিপ্ত হয়ে লাইব্রেরিতে এসে গালমন্দ করে। একপর্যায়ে শিক্ষক শারমিন আক্তার সেতারা পারভিন, শিক্ষার্থী রেদোয়ান হাছান রুপম, মো. ইয়াছিন ও অনুশ্রী রানী দাসসহ অন্তত ১৫ জনকে পিটিয়ে আহত করে। এসময় শিক্ষার্থীদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে এসে সুমনকে আটক করে। আহতরা সদর হাসপাতাল ও স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছেন।
এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক হাসিনা আক্তার বলেন, ‘মাদকাসক্ত এক যুবক হঠাৎ এসে শিক্ষার্থীদের ওপ হামলা চালায়। তাকে বাধা দিতে গেলে শিক্ষক ও অন্য শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। সে বিদ্যালয়ের দরজা-জানালা ভাঙচুর করে। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। বিষয়টি ইউএনওকেও জানিয়েছি।’
লক্ষ্মীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আবদুল মোন্নাফ বলেন, ‘অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি মাদকাসক্ত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে কী কারণে এ হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে তা তদন্ত করা হচ্ছে।’
