গাজীপুরে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে আট ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার চাপাইর ব্রিজের পাশে এই ঘটনা ঘটে।

আহত ওই ব্যবসায়ীর নাম দুলাল পাল। তিনি কালিয়াকৈর বাজারের গ্রামীণ জুয়েলার্সের মালিক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুলাল পাল প্রতিদিনের মতো বুধবার রাতে দোকান বন্ধ করে স্বর্ণালংকার নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে কালিয়াকৈর-মাওনা আঞ্চলিক সড়কের চাপাইর ব্রিজের উত্তর পাশে পৌঁছালে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তার গতিরোধ করে।

এ সময় তারা দুলাল পালের কাছে থাকা স্বর্ণের ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি বাধা দেন। এতে দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে জখম করে এবং আট ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ছিনতাইকারীদের গ্রেফতার করতে অভিযান চালানো হচ্ছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

