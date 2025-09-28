দিনাজপুরে পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু
দিনাজপুরের বিরল উপজেলায় পৃথক স্থানে পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পুকুরে ডুবে দুই শিশু এবং সকালে নদীতে ডুবে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়।
মৃত শিশুরা হলো- বিরল উপজেলার বিজোড়া ইউনিয়নের মুরাদপুর সাতভায়াপাড়া গ্রামের লিটন ইসলামের মেয়ে ইসরাত জাহান রাফা (১৩) ও একই গ্রামের মো. আফজাল হোসেনের মেয়ে মিম আকতার (১২) এবং ফরক্কাবাদ ইউনিয়নের দহগ্রামের বাবু ইসলামের ছেলে সামিউল ইসলাম (২)।
ইসরাত ও মিমি ৭ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। তারা একে অপরের আপন চাচাতো বোন।
এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুপুর ১টার দিকে চাচাতো বোন ইসরাত জাহান রাফা ও মিম আকতার বাড়ির পাশের শাহ আলমের পুকুরে গোসল করতে নামে। একপর্যায়ে তারা পুকুরের পানিতে ডুবে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্রতিবেশীরা তাদের পুকুরের নিচ থেকে উদ্ধার করেন। পরে তাদেরকে দ্রুত দিনাজপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
অন্যদিকে, শিশু সামিউল ইসলাম সকালে বাড়ির পাশে পুনর্ভবা নদীর ধারে খেলা করার সময় নদীতে পড়ে পানিতে ডুবে মারা যায়।
বিরল থানার এসআই শাকিল হোসেন জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এমদাদুল হক মিলন/কেএইচকে/জিকেএস