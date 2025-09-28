লালমনিরহাটে পূজামণ্ডপে হাঙ্গেরি দূতাবাসের কনসাল
লালমনিরহাটে ষষ্ঠী পূজার মধ্যদিয়ে দুর্গোৎসব শুরু হয়েছে। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শহরের ঐতিহ্যবাহী দেববাড়ি মণ্ডপে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজার উদ্বোধন করেন ঢাকায় নিযুক্ত হাঙ্গেরি দূতাবাসের কনসাল ড. ইভিলিন অলটিয়েন পোলানেক।
দেববাড়ি পূজা মণ্ডপের সাধারণ সম্পাদক শ্রী জয়ন্ত কুমার দেবসহ সুইডেন প্রবাসী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ শহীদুজ্জামান কাকন, চট্টগ্রামে হাঙ্গেরি অ্যাম্বাসির কনসাল মোকলেসুর রহমান লেনিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
জয়ন্ত কুমার দেব বলেন, প্রতিবার দুর্গা স্বর্গ থেকে আসেন। তবে এবার তিনি এসেছেন হাতিতে। মায়ের কাছে আমাদের চাওয়া, বিশ্ব একটি সঠিক নেতৃত্ব পাক, সব রেষারেষি দূর হোক। বাংলাদেশসহ পুরো পৃথিবী ফুলে ফলে পূর্ণ হয়ে উঠুক। সীমান্তবর্তী লালমনিরহাট জেলার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের স্বার্থে প্রতিবছরই বিশেষ অতিথিদের এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়।
দেববাড়ি মণ্ডপে আরেক সদস্য অনন্যা বলেন, দুর্গাপূজা আমাদের অন্যরকম আনন্দের উৎসব। মায়ের কাছে প্রার্থনা, দেশের জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি হোক। সবাই যেন ভালো থাকে।
মণ্ডপের প্রধান পুরোহিত শ্রী রণেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানান, এবার মা দুর্গা গজে এসেছেন আর বিদায় নেবেন দোলায় চড়ে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও মা আমাদের জন্য শান্তি ও শুভকামনা নিয়ে এসেছেন। সবার অংশগ্রহণে উৎসবটি হবে মিলনমেলা।
মহসীন ইসলাম শাওন/আরএইচ/জিকেএস