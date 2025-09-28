আমরা ভারতের বিরুদ্ধে নই, বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে: অলি
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি ড. কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম বলেছেন, শেখ হাসিনার মোদীপ্রীতি এদেশের জনগণকে অতিষ্ঠ করে ফেলেছে। মোদী কখনো বাংলাদেশের ভালো চাননি। যে কারণে আমরা ভারতের হিন্দুদের বিরুদ্ধে নই, ভারতবাসীর বিরুদ্ধেও নই। কিন্তু বর্তমানে ভারতে যে সরকার আছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান। যারা ভারতের দালালি করবে আমাদের তাদের বিরুদ্ধেও অবস্থান নিতে হবে।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কুমিল্লার চান্দিনার মহিচাইল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা এলডিপির ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।
অলি আহমদ বলেন, ‘এস আলম বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের মালিক। এস আলম তৈরি হয়েছে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার কারণে। তিনি আমাদের দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে গেছেন। হাতেগোনা কয়েকজন ব্যক্তির কাছে দেশের অর্ধেক ধন-সম্পদ জব্দ। হাসিনা তার পোষ্য লোকদের হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক বানিয়েছেন। এসবই হয়েছে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোদীর কারণে।’
দুর্গাপূজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘শেখ হাসিনা ভারতে বসে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারেন। এখন দুর্গাপূজা চলছে, আপনারা পাহারা দেন। কারণ সংখ্যালঘুরা আমাদের আমানত।’
সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন এলডিপি মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. রেদোয়ান আহমেদ। তিনি বলেন, ‘এদেশের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আমরা স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছি। আমাদের জীবদ্দশায় এই স্বৈরাচারী এবং তার দল কোনো দিন আর এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না।’
উপজেলা এলডিপি সভাপতি একেএম সামছুল হক মাস্টারের সভাপতিত্বে সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন উপজেলা এলডিপি সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আবু তাহের, উপজেলা গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাসেবকদল সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন সাক্কু।
এসময় উপস্থিত ছিলেন এলডিপি প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট ড. আওরঙ্গজেব বেলাল, দপ্তর সম্পাদক অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান, গণতান্ত্রিক যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আমান সোবান, গণতান্ত্রিক ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী কামরুল হাসান, নারায়ণগঞ্জ জেলা এলডিপি সভাপতি বিল্লাল হোসেন প্রমুখ।
সম্মেলনে একেএম সামছুল হক মাস্টারকে সভাপতি, অধ্যক্ষ আবুল কাশেমকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, শাহজাহান সিরাজ চেয়ারম্যানকে সহ-সভাপতি, অধ্যক্ষ আবু তাহেরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০১ সদস্যের উপজেলা এলডিপির কমিটি ঘোষণা করা হয়।
জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/জিকেএস