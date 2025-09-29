  2. দেশজুড়ে

দৌলত‌দিয়ায় ৪৬ হাজারে বি‌ক্রি হলো এক ঢাই মা‌ছ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ০২:৪১ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দৌলত‌দিয়ায় ৪৬ হাজারে বি‌ক্রি হলো এক ঢাই মা‌ছ

রাজবাড়ী ‌গোয়ালন্দের দৌলতদিয়ায় পদ্মা নদী‌তে ধরা পড়া ১১ কে‌জি ওজ‌নের এক ঢাই মাছ বিক্রি হয়েছে ৪৬ হাজার ২০০ টাকায়।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকা‌লে খুলনার এক সিঙ্গাপুর প্রবাসী মাছ‌টি ৪ হাজার ২০০ টাকা কে‌জি দ‌রে কি‌নে নেন।

এরআগে ভোরে দৌলতদিয়ার চরক‌র্ণেশনা এলাকায় পদ্মা নদী থে‌কে জে‌লে ক‌বির হলদা‌রের জা‌লে মাছ‌টি ধরা প‌রে। এরপর তিনি মাছ‌টি ৫ নম্বর ফে‌রি ঘা‌টের মাছ ব‌্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখের কা‌ছে ৪ হাজার টাকা কে‌জি দ‌রে মোট ৪ হাজার ৪০০ টাকায় বিক্রি ক‌রেন। এসময় মাছ‌টি এক নজর দেখ‌তে ভিড় জমান স্থানীয়রা।

মাছ ব‌্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ ব‌লেন, গত ১১ সে‌প্টেম্বর ২২ কে‌জির এক‌টি ঢাই মাছ ১ লাখ ৪ হাজার টাকায় কিনে বি‌ক্রি ক‌রেছি। আজ আবার ১১‌ কে‌জির এক‌টি ৪৪ হাজার টাকায় কি‌নে মোবাইল ফো‌নে যোগা‌যোগ ক‌রে কে‌জি‌তে ২০০ টাকা লা‌ভে ৪৬ হাজার ২০০ টাকায় বিক্রি করেছি। খুলনার এক সিঙ্গাপুর প্রবাসী‌র কাছে বি‌ক্রি ক‌রে মাছটি পা‌ঠি‌য়ে দি‌য়েছি। ঢাই মাছ খুবই সুস্বাদু, যার কার‌ণে দাম একটু বে‌শি। ত‌বে পদ্মার সব মাছই সুস্বাদু।

