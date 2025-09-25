পদ্মার এক পাঙাশ বিক্রি হলো সাড়ে ৬৩ হাজারে

পদ্মার এক পাঙাশ বিক্রি হলো সাড়ে ৬৩ হাজারে
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের দৌলতদিয়ায় পদ্মা নদীতে এক জেলের জালে ২৫ কেজি ওজনের একটি বিশাল পাঙাশ মাছ ধরা পড়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে রতন হালদারের জালে এই বিশাল আকৃতির মাছটি ধরা পরে। মাছটি ঢাকার এক ব্যবসায়ী ৬৩ হাজার ৭৫০ টাকায় কিনে নেন।
জানা গেছে, সকালে জেলে রতন তার সঙ্গীদের নিয়ে পদ্মা নদীতে জাল ফেলেন। জাল তোলার পর তারা দেখতে পান, তাদের জালে বিশাল আকারের মাছটি আটকা পড়েছে। পরে মাছটি বিক্রির উদ্দেশ্যে দৌলতদিয়ার মোহন মণ্ডলের আড়তে আনা হলে এটির ওজন দাঁড়ায় ২৫ কেজি। এরপর উন্মুক্ত নিলামে মাছ ব্যবসায়ী মো. চান্দু মোল্লা প্রতি কেজি ২ হাজার ৫০০ টাকা দরে মোট ৬২ হাজার ৫০০ টাকায় মাছটি কিনে নেন। মাছটি দেখতে সেখানে উৎসুক জনতা ভিড় জমায়।
মাছ ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা জানান, তিনি পাঙাশটি কিনে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে প্রতি কেজিতে মাত্র ৫০ টাকা লাভে মোট ৬৩ হাজার ৭৫০ টাকায় ঢাকার এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেছেন। তিনি বলেন, পদ্মার সব ধরনের মাছ তিনি সামান্য লাভে বিক্রি করেন।
