সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যু, বাসে আগুন

প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা বাসটিতে আগুন দেয়/ ছবি: জাগো নিউজ

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে বাসচাপায় কাউসার সেখ (১৬) নামে এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ জনতা ঘাতক বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়, যার ফলে সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার কাজীপুর-ধুনট আঞ্চলিক সড়কের শ্যামপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত সাইকেল আরোহী কাউসার সেখ একই উপজেলার মানিকপটল গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে। তিনি শিমুলদাইর হাফিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্র।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কাউসার সেখ সাইকেল চালিয়ে মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। শ্যামপুর এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে আসা একটি বেপরোয়া গতির বাস সাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে সাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই কাউসার মারা যান। এরপর স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

কাজীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছার আগেই বাস চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে তিনি জানান।

