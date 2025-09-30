লবণের ট্রাকে ইয়াবা পাচারের মামলায় চালকের যাবজ্জীবন

লবণের ট্রাকে ইয়াবা পাচারের মামলায় চালকের যাবজ্জীবন
কুমিল্লায় লবণের ট্রাকে করে ইয়াবা পাচারের দায়ে এক আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং তার সহযোগীকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুমিল্লার জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইবুনালের বিচারক মোহাম্মদ সাইফুর রহমান এই রায় দেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মো. ইউসুফ আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
মামলার প্রধান আসামি ট্রাকচালক মো. সাদ্দাম হোসেন হাজারীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রায় ঘোষণার সময় তিনি পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে সাজা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।
অপরদিকে সহযোগী আসামি মো. আয়নাল ইসলামকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রায় ঘোষণার সময় তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং পরবর্তীতে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।
আদালত সূত্র জানায়, ২০২১ সালের ৩১ মার্চ ভোরে র্যাব-১১, সিপিসি-২ এর একটি দল কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানার পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এলাকায় চেকপোস্ট বসায়। এসময় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী লবণ বোঝাই একটি ট্রাককে থামানোর সংকেত দিলে চালক সাদ্দাম হোসেন ও সহযোগী আয়নাল ইসলাম পালানোর চেষ্টা করেন।
পরে র্যাব সদস্যরা তাদের আটক করে ট্রাকটি তল্লাশি করে। চালক সাদ্দামের প্যান্টের পকেট ও আসনের নিচ থেকে ২০ হাজার পিস ইয়াবা এবং সহযোগী আয়নালের পকেট থেকে আরও ১ হাজার ৪৫০ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। পরে এই ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়।
দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালত আসামিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে রায়ে উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এই রায়কে মাদক কারবারি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে 'কঠোর বার্তা' হিসেবে উল্লেখ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে/এএসএম