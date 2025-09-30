দুর্গোৎসব বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও মিলনমেলার প্রতীক: বিজিবি

দুর্গোৎসব বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও মিলনমেলার প্রতীক: বিজিবি
দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের নয় বরং এটি বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও মিলনমেলার প্রতীক বলে মন্তব্য করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সাতক্ষীরার সীমান্তবর্তী ভোমরা স্থলবন্দরে তিনি পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করে তিনি এ মন্তব্য করেন।
এ সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে মন্দিরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন। এছাড়া পূণ্যার্থীদের শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের নিশ্চয়তা দেন তিনি।
মো. আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী বলেন, বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে বাঙালির প্রতিটি উৎসব সবাই মিলে আনন্দ ভাগাভাগি করে পালন করে। দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের নয় বরং এটি বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও মিলনমেলার প্রতীক। আমরা চাই এ আনন্দ উৎসবের অংশীদার হোক সবার জীবন।
তিনি আরও বলেন, আমাদের দায়িত্ব শুধু সীমান্ত পাহারা দেওয়া নয় বরং মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করা। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশনায় সীমান্তবর্তী এলাকায় পূজার সময় যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, সে জন্য বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। যেকোনো প্রকার চোরাচালান বা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিজিবি প্রস্তুত। পুণ্যার্থীরা নির্ভয়ে, আনন্দমুখর পরিবেশে পূজার সব আচার-অনুষ্ঠান পালন করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।
মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী আরও বলেন, ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’ এই চেতনায় আমরা সবাই মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। বিজিবি সব সময় জনগণের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। দেশের প্রতিটি ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব সফল ও শান্তিপূর্ণ করতে আমরা সর্বদা বদ্ধপরিকর।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন- সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়ন পরিচালক লে. কর্নেল আশরাফুল হক, অধীনস্থ ৩৩ বিজিবির বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের কমান্ডার, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা।
এর আগে এদিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শ্যামনগর উপজেলার কৈখালী এস আর হাই স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে ৫৬ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত সুপেয় পানি প্রকল্প উদ্বোধন করেন বিজিবি মহাপরিচালক। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার পরিবার নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে পারবেন।
