  2. দেশজুড়ে

ধর্ম উপদেষ্টা

এক দেশের সরকারপ্রধানকে আরেক দেশে অসুর বানানো অসম্মানজনক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৭:৪৩ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
এক দেশের সরকারপ্রধানকে আরেক দেশে অসুর বানানো অসম্মানজনক
ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, একটা দেশের সরকারপ্রধানকে নিয়ে আরেকটা দেশে অসুর বানিয়ে উপস্থাপন করাটা অশোভন ও অসম্মানজনক। আমরা এটাকে নিন্দা জানাই।

বুধবার (১ অক্টোবর) ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক সেমিনারে ভারতে দুর্গাপূজায় প্রধান উপদেষ্টার প্রতিকৃতি দিয়ে অসুরের মূর্তি বানানো নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা বলেন তিনি। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল ‘দেশ গঠনে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ভূমিকা’।

খালিদ হোসেন বলেন, আমাদের সরকারপ্রধানসহ পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এখন দেশের বাহিরে আছেন। তারা দেশে ফিরলে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিন বিকেলে সদর উপজেলার কাছাইট ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা মাঠে আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মো. দিদারুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর নকীব মো. নাসরুল্লাহ।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এনএইচআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।