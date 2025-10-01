  2. দেশজুড়ে

লক্ষ্মীপুর

সাবেক এমপির পোড়া বাড়ি সংস্কারের চেষ্টা, ফের আগুন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি লক্ষ্মীপুর
প্রকাশিত: ০৯:৩৫ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
সাবেক এমপির পোড়া বাড়ি সংস্কারের চেষ্টা, ফের আগুন
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়নের পোড়া বাড়িতে ফের আগুন দিয়েছে ছাত্র-জনতা /ছবি: জাগো নিউজ

লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়নের পোড়া বাড়িতে পুনরায় আগুন দিয়েছে ছাত্র-জনতা। বুধবার (১ অক্টোবর) বিকেলে জেলা শহরের মহিলা কলেজ এলাকায় নয়নের বাসভবন লুবনা কটেজে এ আগুন দেওয়া হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নয়ন জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতা হত্যা মামলার আসামি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর তিনি পালিয়ে যান। ৪ আগস্ট প্রথম তার বাড়িতে আগুন দেয় বিক্ষুব্ধরা। পরে ৫ আগস্ট ফের আগুন দেওয়া হয়। তখন কিছু দুষ্কৃতকারী বাসা থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র লুটপাট করে। পরে শেখ হাসিনার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে গত ৬ ফেব্রুয়ারি ভাঙা বাড়িতে পুনরায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা বাড়িটি গোপনে কে বা কারা সংস্কার করছিল। এটি দেখে জুলাইযোদ্ধা পরিচয়ে একদল যুবক গিয়ে বাধা দেয়। একপর্যায়ে তারা একটি নিরাপত্তা দেওয়াল ভেঙে মালামালে আগুন লাগিয়ে দিয়ে। এনিয়ে এ বাড়িতে চারবার আগুন দেওয়া হয়েছে।

সংস্কার কাজে যুক্ত নির্মাণশ্রমিক আবদুল মাজেদ বলেন, ‘আমরা সংস্কার কাজ করছিলাম। বিকেল ৫টার দিকে কয়েকজন যুবক এসে কাজ বন্ধ করতে বলে। পরে তারা একটি দেওয়াল ভেঙে ফেলে এবং আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়।’

সংবাদকর্মী ফরহাদ হোসেন বলেন, আগুন দেওয়ার পর একটি ট্রাক নিয়ে এসে একদল কিছু মালামাল লুট করছিল। তখন ভিডিও করতে গেলে আমাকে গালমন্দ করে। এরপর একটি ছবি তুলতে গেলে জুলাইযোদ্ধা পরিচয়ে এক যুবক মারধর করতে তেড়ে আসে।

সাবেক এমপির পোড়া বাড়ি সংস্কারের চেষ্টা, ফের আগুন

জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখ্য সংগঠক সাইফুল ইসলাম মুরাদ বলেন, লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সাবেক অবৈধ এমপি ও ছাত্র হত্যা মামলার আসামি সন্ত্রাসী নয়নের বাসায় দীর্ঘদিন ধরে গোপনে সংস্কার কাজ চলছিল। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা আজ বিক্ষোভ করে। এক পর্যায়ে তারা ওই বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। সাংবাদিক ফরহাদের সঙ্গে একজনের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। পরে তা মীমাংসা করে দিয়েছি।

লক্ষ্মীপুর ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার সাইফুল ইসলাম রাজু বলেন, সাবেক সংসদ সদস্যের বাড়িতে আগুন দেয় বিক্ষুব্ধরা। পরে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় আমরা আগুন নিভিয়েছি।

লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোন্নাফ গণমাধ্যমকে বলেন, সাবেক সংসদ সদস্যের বাড়িটি গত ৪ আগস্ট পোড়ানো হয়েছিল। তাতে বাড়ির অবকাঠামো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আজ আবার সেখানে আগুন ধরানো হয়েছে বলে জেনেছি।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে সাবেক এমপি নয়ন আত্মগোপনে। সম্প্রতি তার ভারতের অবস্থানরত একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

কাজল কায়েস/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।