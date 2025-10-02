  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৩:২৭ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
আদমদীঘিতে ট্রেনের ধাক্কায় দুই বন্ধু নিহত

বগুড়ার আদমদীঘিতে অরক্ষিত রেলক্রসিংয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। এসময় তাদের আরেক বন্ধু আহত হয়েছেন।

বুধবার (২ অক্টোবর) রাত ১২টার দিকে উপজেলার ছাতিয়ানগ্রাম রেলগেটে মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।
নিহতরা হলেন, উপজেলার সান্তাহার ইউপির বামনীগ্রামের মৃত নয়ন হোসেনের ছেলে তৌফিক হোসেন (১৯) ও একই গ্রামের হেলাল হোসেনের ছেলে মারুফ হোসেন (১৯)। এদিকে নিহতদের বন্ধু আহত আকাশও (১৯) একই গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, দুর্গাপূজা উপলক্ষে মোটরসাইকেল যোগে তিন বন্ধু তৌফিক, মারুফ ও আকাশ উপজেলার ছাতিয়ানগ্রামে ঘুরতে আসেন। রাত ১২টার দিকে তারা ছাতিয়ানগ্রাম বাজার থেকে এক মোটরসাইকেলে তিন বন্ধু বাড়ির দিকে রওনা দেন। পথে ছাতিয়ানগ্রামের অরক্ষিত রেলক্রসিং অতিক্রম করছিলেন। এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী ‘চিলাহাটি এক্সপ্রেস’ আন্ত:নগর ট্রেন মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়। তাদের অপর এক বন্ধু গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সান্তাহার রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান জানান, পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি ইউডি মামলা হয়েছে।

