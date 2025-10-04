প্রধান উপদেষ্টা ও জাজিরা থানার ওসিকে যুবলীগ নেতার হত্যার হুমকি
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এবং শরীয়তপুরের জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) এক যুবলীগ নেতা হত্যার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।
অভিযুক্ত মিথুন ঢালী রাজধানীর তেজগাঁও কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জাজিরা যুবলীগের নেতা। তার হুমকির ঘটনায় শুক্রবার (৩ অক্টোবর) জিডি করেন জাজিরা থানার ওসি মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম।
পুলিশ ও জিডি সূত্রে জানা গেছে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে জাজিরায় গোপন বৈঠক করেন মিথুন। পরদিন তারা গোপনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন ও মিছিল করেন।
বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশ অভিযান চালালে মিথুন উপজেলার কুণ্ডেরচর এলাকায় ফিরোজ খার বাড়িতে অবস্থান নেন। পরে সেখানে পুনরায় অভিযান চালানো হলে মাইকে ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা পুলিশের ওপর হামলার চেষ্টা করেন এবং কৌশলে পালিয়ে যান।
এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে গত বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) জাজিরা থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে। এতে ৬৫ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ৩০ থেকে ৪০ জনকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়। দুই নম্বর আসামি হন মিথুন। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে শুক্রবার দুপুরে একটি বিদেশি নম্বর থেকে ফোন করে প্রধান উপদেষ্টা এবং জাজিরা থানার ওসিকে হত্যার হুমকি দেন বলে অভিযোগ উঠে।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ওসি মাইনুল বলেন, ‘মিথুন ঢালী কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে জাজিরা থানা এলাকায় গোপন বৈঠক করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। আমরা এ ব্যাপারে সজাগ রয়েছি। তাছাড়া ফোন করে হুমকি দেওয়ার বিষয়ে একটি জিডি করা হয়েছে। এ বিষয়ে অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হবে।’
