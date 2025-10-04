পদ্মা থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় পাঁচজনের কারাদণ্ড

পদ্মা থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় পাঁচজনের কারাদণ্ড
পাবনার ঈশ্বরদীতে পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে পাঁচজনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার সাঁড়া ইউনিয়নের ইসলামপাড়া ঘাট ও পাকশি এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে পাঁচজনকে আটক করা হয়। তারা হলেন নজরুল ইসলাম, তৌহিদুল ইসলাম, রাসেল হোসেন, মনিরুল ইসলাম ও শফি সরদার।
পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মনিরুজ্জামান অভিযুক্তদের এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। তাদের থানা-পুলিশের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
ইউএনও মনিরুজ্জামান বলেন, অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে পাঁচজনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
