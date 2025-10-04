  2. দেশজুড়ে

পদ্মা থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় পাঁচজনের কারাদণ্ড

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০৬:১৮ এএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
পদ্মা থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় পাঁচজনের কারাদণ্ড
অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা/ছবি: সংগৃহীত

পাবনার ঈশ্বরদীতে পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে পাঁচজনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার সাঁড়া ইউনিয়নের ইসলামপাড়া ঘাট ও পাকশি এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে পাঁচজনকে আটক করা হয়। তারা হলেন নজরুল ইসলাম, তৌহিদুল ইসলাম, রাসেল হোসেন, মনিরুল ইসলাম ও শফি সরদার।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মনিরুজ্জামান অভিযুক্তদের এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। তাদের থানা-পুলিশের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আরও পড়ুন
ঈশ্বরদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে ৬ জনকে কারাদণ্ড

মোংলায় ড্রেজিংয়ের বালু ফেলে চিংড়ি ঘের ভরাটের প্রতিবাদে মানববন্ধন

ইউএনও মনিরুজ্জামান বলেন, অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে পাঁচজনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এসকেএম/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।