যশোরে চাঁদার দাবিতে ২ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে বোমা হামলা, আটক ৩
চাঁদার টাকা না দেওয়ায় যশোরের অভয়নগরে একই সময়ে দুটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে বোমা হামলা চালায় নিষিদ্ধ চরমপন্থি সংগঠন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাতে আটক ৩ জনের স্বীকারোক্তিতে এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ জানায়, প্রায় তিন মাস আগে মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডিংয়ের মালিক জিয়াউর রহমান বিশ্বাসের কাছে নিষিদ্ধ চরমপন্থি দলের নেতা সজল আহম্মেদ পরিচয়ে মোবাইল ফোনে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। দাবিকৃত টাকা না পাওয়ায় সজল আহম্মেদ আটক ইসরাফিল হোসেনকে মাত্র এক হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে বোমা তৈরির নির্দেশ দেন।
পরে বুধবার (১ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৭টার দিকে ইসরাফিল তার দুই সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে দুটি মোটরসাইকেলে নওয়াপাড়া রেলস্টেশন বাজারে আসে। প্রথমে তারা মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডিংয়ে ২টি বোমা নিক্ষেপ করে, যার মধ্যে একটি বিস্ফোরিত হয়। এই ঘটনায় বিশ্বাস ট্রেডিংয়ের দুজন কর্মচারী আহত হন। এরপর তারা মেসার্স তরফদার ট্রেডিংয়ের সামনে একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। আহত মোস্তাফিজুর রহমান পরের দিন অজ্ঞাতপরিচয়ে ১০-১২ জনের বিরুদ্ধে অভয়নগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।
পরে এ মামলায় তিনজনকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন- উপজেলার চলিশিয়া গ্রামের তৈয়ব আলী শেখের ছেলে ইসরাফিল হোসেন (৩১), বুইকারা গ্রামের মৃত করিম হাওলাদারের ছেলে মুজিবর রহমান হাওলাদার (৬০) ও রাজঘাট এলাকার মৃত তরিকুল শেখের ছেলে হাসান শেখ (২৫)।
অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম রবিউল ইসলাম বলেন, মামলা দায়েরের পর মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে বোমা হামলায় সরাসরি জড়িত তিনজনকে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে।
ওসি আরও জানান, ঘটনার দিন ব্যবহৃত দুটি মোটরসাইকেলের মধ্যে একটি জব্দ করা হয়েছে। চরমপন্থি নেতা সজল আহম্মেদকে আটক এবং অপর মোটরসাইকেলটি উদ্ধারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে। আটক আসামিদের যশোর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
মিলন রহমান/কেএইচকে/এএসএম