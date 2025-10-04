  2. দেশজুড়ে

জাগো নিউজে সংবাদ প্রকাশ

সিরাজগঞ্জে গোহালা নদীর সেই ইজারা বাতিল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০২:৫৪ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
সিরাজগঞ্জে গোহালা নদীর সেই ইজারা বাতিল
সিরাজগঞ্জে গোহালা নদী

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় নিয়মবহির্ভূতভাবে গোহালা নদীর আড়াই কিলোমিটার অংশ ইজারা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় সংবাদ প্রকাশ করে জাগো নিউজ। সংবাদ প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশে মাইকিং করে এটি বাতিলের ঘোষণা দেয় সংশ্লিষ্ট মসজিদ কমিটি।

শনিবার (৪ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে এ মাইকিং করা হয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দুপুরে উল্লাপাড়া উপজেলার উধুনিয়া বাজার জামে মসজিদ কমিটি মসজিদের উন্নয়নের জন্য বাজারের পাশে থাকা গোহালা নদীর আড়াই কিলোমিটার অংশ উন্মুক্ত দরে ইজারা দেয়। ইজারার ডাক শুরু হয়েছিল ৩৫ হাজার টাকা থেকে। সর্বোচ্চ ১ লাখ ৬২ হাজার টাকা দর দিয়ে ইজারা পান উধুনিয়া গ্রামের ইউসুফ আলী মোল্লা। শর্ত ছিল, ইজারাদারকে টাকা পরিশোধ না করে কেউ নদীর পানি ব্যবহার বা মাছ শিকার করতে পারবে না। এই শর্তের কারণে স্থানীয় শতাধিক জেলে পরিবার তাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েন।

আরও পড়ুন
গোহালা নদীর আড়াই কিলোমিটার ইজারা দিলো মসজিদ কমিটি

এদিন উপজেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে ‌‌‘গোহালা নদীর আড়াই কিলোমিটার ইজারা দিলো মসজিদ কমিটি’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে জাগোনিউজ। এ সংবাদ প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উপজেলা প্রশাসন মসজিদ কমিটিকে টাকা ফেরত ও মাইকিং করে ইজারা বাতিল করতে বাধ্য করেন। এদিকে ইজারা বাতিল হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় জেলে ও মৎস্যজীবীরা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় উপজেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

টাকা ফেরত পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে ইজারাদার ইউসুফ আলী মোল্লা জাগো নিউজকে বলেন, ইজারা অবৈধ হওয়ায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে মসজিদ কমিটি তাকে পুরো টাকা ফেরত দিয়েছেন।

উধুনিয়া বাজার জামে মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি হাজী আব্দুল হামিদ জানান, মসজিদের উন্নয়নে নদীর কিছু অংশ ইজারা দেওয়া হয়েছিল, যা আজ মাইকিং করে বাতিল করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু সালেহ মোহাম্মদ হাসনাত জাগো নিউজকে বলেন, নদী ইজারা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি জানার পরই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতিও চলছে।

এম এ মালেক/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।