চাঁদপুরে ২৭ লাখ মিটার জাল জব্দ, ১১ জেলে গ্রেফতার
ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম উপলক্ষে গত ২৪ ঘণ্টায় চাঁদপুর ও আশপাশের নদ-নদীতে ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান’ চালিয়ে ১১ জেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় ২৭ লাখ মিটার জাল ও ৬টি নৌকা জব্দ করা হয়।
সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেন নৌপুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের সহকারী পুলিশ সুপার ইমতিয়াজ আহমেদ।
জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মেঘনা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টের বড়স্টেশন, হরিনা, রাজরাজেশ্বর, লালপুর, চরভৈরবী, মোহনপুর, নীলকমল ও চরআন্দারমানিক অভিযান পরিচালনা করা হয়।
ইমতিয়াজ আহম্মেদ জানান, জেলেদের বিরুদ্ধে মৎস্য রক্ষা আইনে মোহনপুরে ২টি, হরিনা পুলিশ ফাঁড়িতে ২টি ও নীলকমলে একটি মামলাসহ মোট ৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া জেলেদের ৬টি নৌকা থেকে ২৪১ কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়েছে।
অভিযানে অংশগ্রহণ নেন নৌ-পুলিশ সুপার সৈয়দ মোশফিকুর রহমান, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা শ্রীবাস চন্দ্র চন্দ, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাসহ নৌ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা।
এ বিষয়ে নৌ-পুলিশ সুপার সৈয়দ মোশফিকুর রহমান বলেন, সরকার ঘোষিত ২২ দিনব্যাপী মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সফলভাবে বাস্তবায়নে নৌ পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে। নদীতে যারা নিষিদ্ধ সময়ে ইলিশ আহরণে লিপ্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আগামী ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত এই অভিযান চলবে।
