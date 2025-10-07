  2. দেশজুড়ে

অসুস্থ‌ গরুর মাংস বি‌ক্রির প্রস্তু‌তি, কসাইকে জ‌রিমানা

প্রকাশিত: ০৮:৫০ এএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
ভোলায় অসুস্থ‌ গরু জবাই করে মাংস বি‌ক্রির প্রস্তুতিকালে এক কসাইকে আটক করে জ‌রিমানা করেছেন ভ্রাম‌্যমাণ আদাল‌ত।

দণ্ডপ্রাপ্ত মো. জ‌সিম (৩৫) ভোলার লালমোহন পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মো. কামালের ছেলে।

সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুর আনুমা‌নিক ১২টার দি‌কে তা‌কে ভ্রাম‌্যমাণ আদালতের মাধ‌্যমে ২৫ হাজার টাকা জ‌রিমানা করেন লালমোহন উপ‌জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভ্রাম‌্যমাণ আদালতের বিচারক মো. শাহ আজিজ।

লালমোহন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভ্রাম‌্যমাণ আদালতের বিচারক মো. শাহ আজিজ জানান, সকালের দিকে লালমোহন উপজেলার বদরপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তফাদ্দার বা‌ড়ির সামনে মো. জ‌সিম নামে এক কসাই এক‌টি অসুস্থ‌ গরু জবাই করেন। পরে তিনি ওই গরুর মাংস বি‌ক্রির উদ্দেশ্যে প্রস্তুত কর‌ছিলেন। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে আটক ক‌রি। এরপর ভ্রাম‌্যমাণ আদালতের মাধ‌্যমে ২৫ হাজার টাকা জ‌রিমানা করা হয়।

জু‌য়েল সাহা বিকাশ/এফএ/জিকেএস

