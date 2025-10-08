  2. দেশজুড়ে

মসজিদের বাথরুমে মিললো হ্যান্ডকাফ ও মোবাইল ফোন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গা
প্রকাশিত: ০৮:৪৮ এএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
মসজিদের বাথরুমে মিললো হ্যান্ডকাফ ও মোবাইল ফোন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা রেলবাজার জামে মসজিদের বাথরুম থেকে একটি হ্যান্ডকাফ ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ভোরের এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুই দিন ধরে মসজিদের বাথরুমে পানি নিষ্কাশনের সমস্যা দেখা দেয়। মঙ্গলবার সকালে বাথরুম ইজারা নেওয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি আজিজুল হক পরিষ্কার করার সময় লাঠি দিয়ে খোঁচানোর একপর্যায়ে অস্বাভাবিক কিছু টের পান। পরে লাঠি দিয়ে টেনে তুললে দেখা যায়, একটি মোবাইল ফোন ও একটি হ্যান্ডকাফ। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে কৌতূহলী লোকজন মুহূর্তেই ঘটনাস্থলে ভিড় করেন।

আরও পড়ুন-
দেশ সব ধর্মাবলম্বীর, আমরা শান্তি-সম্প্রীতির বার্তা ছড়াতে চাই
দেশের অন্তত ৪০টি টেলিভিশন-পত্রিকায় প্রভাব খাটাচ্ছে বিএনপি
উপসচিবের সঙ্গে অসদাচরণ, বদলি হলেন চিকিৎসক দম্পতি

খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) আশিক সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে হ্যান্ডকাফ ও মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করেন। পরে বিকেল ৩টার দিকে উদ্ধারকৃত আলামত থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন, ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে। উদ্ধারকৃত আলামতের উৎস ও সংশ্লিষ্টতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হুসাইন মালিক/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।