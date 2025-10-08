মসজিদের বাথরুমে মিললো হ্যান্ডকাফ ও মোবাইল ফোন
চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা রেলবাজার জামে মসজিদের বাথরুম থেকে একটি হ্যান্ডকাফ ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ভোরের এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুই দিন ধরে মসজিদের বাথরুমে পানি নিষ্কাশনের সমস্যা দেখা দেয়। মঙ্গলবার সকালে বাথরুম ইজারা নেওয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি আজিজুল হক পরিষ্কার করার সময় লাঠি দিয়ে খোঁচানোর একপর্যায়ে অস্বাভাবিক কিছু টের পান। পরে লাঠি দিয়ে টেনে তুললে দেখা যায়, একটি মোবাইল ফোন ও একটি হ্যান্ডকাফ। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে কৌতূহলী লোকজন মুহূর্তেই ঘটনাস্থলে ভিড় করেন।
খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) আশিক সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে হ্যান্ডকাফ ও মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করেন। পরে বিকেল ৩টার দিকে উদ্ধারকৃত আলামত থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।
দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন, ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে। উদ্ধারকৃত আলামতের উৎস ও সংশ্লিষ্টতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
হুসাইন মালিক/এফএ/এএসএম