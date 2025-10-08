  2. দেশজুড়ে

দাদার লাঠির আঘাতে প্রাণ গেলো এক মাসের শিশুর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি যশোর
প্রকাশিত: ০৮:৫২ এএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

যশোর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামে দাদার লাঠির আঘাতে নাতনির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মাহেরা আক্তার মিনতাহার বয়স এক মাস। সে মিরাজুল হকের মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, যশোর সদর উপজেলার চাঁনপাড়া গ্রামের শাহজাহান নামের এক ব্যক্তি প্রায়ই স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতেন। মঙ্গলবার রাতেও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দাম্পত্য কলহ বাধে। এক পর্যায়ে শাহজাহান রাগের মাথায় লাঠি দিয়ে স্ত্রীকে আঘাত করতে যান। এসময় আঘাতটি সরাসরি তার নাতনি মাহেরার মাথায় লাগে। শিশুটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরপরই খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানা পুলিশ শাহজাহানকে আটক করে।

যশোর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শাহজাহান মূলত স্ত্রীকে আঘাত করতে গিয়েছিলেন। তবে সেই আঘাতই শিশুটির মৃত্যুর কারণ হয়েছে। বর্তমানে শিশুর মরদেহ যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মিলন রহমান/এফএ/এএসএম

