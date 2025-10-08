মাগুরায় মোটরসাইকেল-নসিমন সংঘর্ষ, নিহত ২

মাগুরায় মোটরসাইকেল-নসিমন সংঘর্ষ, নিহত ২
মাগুরার শালিখা উপজেলায় মোটরসাইকেল ও থ্রি-হুইলার নসিমনের সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাত ৮টার দিকে উপজেলার সাতনাফুরিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত রিফাতকে (১৮) মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
নিহতদের মধ্যে একজনের নাম জানা গেছে। তিনি উপজেলার তালখড়ি ইউনিয়নের পাথরঘাটা গ্রামের বাকের বিশ্বাসের ছেলে আবু হুরায়রা (২২)।
পেশায় ডেকোরেটর ব্যবসায়ী রিফাত কর্মী আবু হুরায়রাকে নিয়ে আড়পাড়া থেকে ফেরার পথে সাতনাফুরিয়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা নসিমনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেল চালক আবু হুরায়রা নিহত ও রিফাত আহত হন। এসময় আরেকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি ঘটনাস্থলে নিহত হন। ধারণা করা হচ্ছে তিনি পথচারী ছিলেন। তার নাম ঠিকানা পাওয়া যায়নি।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে মাগুরা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালে পাঠায়। আহত রিফাতকেও একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
শালিখা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অলি মিয়া জানান, নসিমন চালককে আটকের চেষ্টা চলছে ও আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
