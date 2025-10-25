কুড়িগ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ গেলো কিশোরের

কুড়িগ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ গেলো কিশোরের
কুড়িগ্রামের রাজারহাটে ট্রেনে কাটা পড়ে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে রাজারহাট-টগরাইহাট রেলস্টেশনের মাঝখানে দিনোবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যায় পার্বতীপুরগামী রমনা লোকাল ট্রেনটি কুড়িগ্রাম থেকে ছেড়ে আসার পর দিনোবাজার এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ এক কিশোর ট্রেনের নিচে পড়ে যায়। ট্রেনটি চলে যাওয়ার পর পথচারীরা রেললাইনের ওপর ছিন্নভিন্ন মরদেহ দেখতে পান। তাদের চিৎকারে এলাকাবাসী ছুটে এসে মরদেহের পরিচয় শনাক্ত করে।
নিহত কিশোরের নাম মাসুদ মিয়া (১৭)। সে রাজারহাট উপজেলার চাকিরপশার ইউনিয়নের আষাঢু গ্রামের পল্লী চিকিৎসক মোনায়েম খাঁর ছেলে। বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি মাসুদ। সন্ধ্যার দিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পরিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ শনাক্ত করে।
রাজারহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল আলম লিংকন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জিআরপি পুলিশের কাজ, তাই কাউনিয়া জিআরপি পুলিশকে খবর দিয়েছি।
