সরকারি সার অবৈধভাবে বিক্রি, ডিলারকে জরিমানা

প্রকাশিত: ০৮:৩৮ এএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলায় অবৈধভাবে বিক্রির সময় ৪১৬ বস্তা সার জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পরে এক ডিলারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উত্তম কুমার দাশ।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) দুপুরে পাটগ্রাম পৌর শহরের বাইপাস সড়ক এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়। ডিলার ফারুক হোসেন পাটগ্রামের শ্রীরামপুর ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ফারুক হোসেন লালমনিরহাট সদর উপজেলার মহেন্দ্রনগরের বাফার গুদাম থেকে সরকার নির্ধারিত বরাদ্দের সার সংগ্রহ করেন। নিয়ম অনুযায়ী সারগুলো নির্ধারিত বিক্রয়কেন্দ্রে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে সরকারি দামে বিক্রি করার কথা থাকলেও তিনি তা না করে সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পৌরসভার বাইপাস এলাকায় ট্রাক থামিয়ে ভ্যানে করে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে অধিক দামে বিক্রি করতে থাকেন।

এসময় বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় বিএনপি নেতারা জনতাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রাকটি আটক করে। খবর পেয়ে ইউএনও উত্তম কুমার দাশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

অভিযানের সময় অবৈধভাবে সার বিক্রির অভিযোগ স্বীকার করলে ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন’-এ ফারুক হোসেনকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালত।

পাটগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উত্তম কুমার দাশ বলেন, ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৭০০ বস্তা এমওপি সার জব্দ করা হয়েছে। এগুলো সংশ্লিষ্ট ডিলারের বিক্রয় পয়েন্টে পুলিশ ও কৃষি কর্মকর্তাদের জিম্মায় রাখা হয়েছে। ডিলার দায় স্বীকার করায় তাকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

