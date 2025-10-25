  2. দেশজুড়ে

সুপারি খোল দিয়ে তৈরি হবে প্লেট-চামচ

প্রকাশিত: ০৩:২৩ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
পটুয়াখালীর দুমকিতে সুপারি খোল দিয়ে প্লেট-চামচ তৈরির কারখানা চালু হয়েছে। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টায় উৎসবমুখর পরিবেশে কারখানাটির করা হয়।

উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের রাজাখালী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ‎লেবুখালী–বগা মহাসড়কের পাশে টেকসই শিল্প, পরিবেশ রক্ষা ও প্লাস্টিকের বিকল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য যাত্রা শুরু করেছে আলপথ লিমিটেড।

নাসরিন জাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালই যুক্ত ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. ডেভিড ডোভ।

এসময় প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তৌকির আহমেদ শাবাব, কো-পার্টনার ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আমান সুজয়, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও পরিচালক ফাহাদ মেহেদী ও মার্কেটিং ম্যানেজার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা জানান, ঢাকায় ‘আলপথ’ গ্রুপের গার্মেন্টস ইউনিট ইতোমধ্যে পাট, লেদার ও জিও ফ্যাব্রিকের ব্যাগ তৈরি করে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও করপোরেট পর্যায়ে সরবরাহ করছে। স্কুল ব্যাগ, ব্যাকপ্যাক, অফিস ব্যাগ থেকে শুরু করে কনভোকেশন ও সেমিনারের জন্য ব্যবহৃত ব্যাগ, সব ধরনের পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে ওই ইউনিটে।

তৌকির আহমেদ শাবাব বলেন, আমাদের লক্ষ্য কেবল একটি ব্যবসা নয়। পরিবেশবান্ধব ভবিষ্যৎ গড়া। দুমকির মাটিতে এটি হবে ইতিহাস সৃষ্টি করা একটি উদ্যোগ। প্রতিষ্ঠানটি প্রতি মাসে প্রায় ৫০টন প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার (রিসাইকেল) করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

