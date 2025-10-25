ক্র্যাশ প্রোগ্রামে বক্তারা
ব্যাংকে ছোট ভুলও বড় ক্ষতি আনতে পারে
নওগাঁয় ৭৫ দিনের ব্যবসায়িক ক্র্যাশ প্রোগ্রাম পর্যালোচনা সভার পাশাপাশি ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা করেছে রূপালী ব্যাংক। শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকাল ১০টায় স্থানীয় জোনাল অফিসে দিনব্যাপী এই আয়োজন করে রূপালী ব্যাংক পিএলসি নওগাঁ জোনাল অফিস। এতে অংশ নেয় জোনের ১৩টি শাখার ব্যবস্থ্যাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও।
রূপালী ব্যাংক পিএলসি নওগাঁ জোনাল অফিসের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও জোনাল ম্যানেজার দেবব্রত সাহার সভাপতিত্বে আয়োজিত কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ফাইজা আখতার ও আব্দুর রাজ্জাক এবং নওগাঁ জোনাল অফিসের সহকারী মহাব্যবস্থাপক সজল কুমার ভাদুড়ী বক্তব্য রাখেন।
এছাড়া প্রশিক্ষকদের মধ্যে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মনিরা আখতার শিরিন, নওগাঁ জোনাল অফিসের সহকারী মহাব্যবস্থাপক আবু তায়েব বিশ্বাস, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মহিদুল ইসলাম ও শরিফুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।
বক্তারা বলেন, একজন ব্যাংক কর্মকর্তাকে হতে হয় চৌকস, সতর্ক ও নৈতিক। ছোট ভুলও বড় ক্ষতি আনতে পারে। তাই নির্ভুলতা ও দায়িত্বশীলতা সবচেয়ে জরুরি। কোনো গ্রাহককে ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তথ্য বিশ্লেষণ ও ঝুঁকি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
রূপালী ব্যাংক পিএলসি নওগাঁ জোনাল অফিসের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও জোনাল ম্যানেজার দেবব্রত সাহা বলেন, ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আওতায় ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বর্তমান অবস্থা শতভাগ অর্জনের কর্মকৌশল নির্ধারণে কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ঋণ প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ, ঋণের সঠিক ডকুমেন্টেশন, খেলাপি ঋণ আদায়ে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ, অডিট রিপোর্ট তৈরি ও পরিপালন, সাধারণ ব্যাংকিং এর নানাবিধ অসংগতি নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। এতে আমাদের কর্মকর্তারা আরও বেশি উদ্যমী হবে। এতে চলমান সব সংকট কাটিয়ে এগিয়ে যাবে রূপালী ব্যাংক।
