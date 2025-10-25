মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে ৬০ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে ৬০ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ
মেহেরপুরের গাংনী সীমান্ত দিয়ে ৬০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকালে তাদের গ্রহণ করে গাংনী থানায় সোপর্দ করে বিজিবি।
বিজিবি সূত্র জানায়, সকালে বিএসএফের ডাকে পতাকা বৈঠকে যোগ দেয় বিজিবি। উপজেলার কাথুলী ও কাজিপুর সীমান্তে পৃথক দুটি পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে আলোচনার পর ৬০ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ।
ফেরত আসা ব্যক্তিদের বাড়ি কুড়িগ্রাম ও ঠাকুরগাঁও জেলায়। তারা বিভিন্ন সময় দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিল। সেখানে পুলিশ তাদের আটক করে বাংলাদেশ ফেরত পাঠানোর বিএসএসএফের কাছে পাঠায়।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, বিএসএফ ৬০ বাংলাদেশিকে বুঝিয়ে দিয়েছে। তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকেছিল। পরিবারের লোকজনকে খবর দিয়ে তাদের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
