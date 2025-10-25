চুয়াডাঙ্গায় গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঝাঁপান খেলা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঝাঁপান খেলা অনুষ্ঠিত
চুয়াডাঙ্গায় গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয় বিনোদনমূলক ঝাঁপান খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত শহরের পুলিশ লাইন পাড়ার মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এর আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি।
এর আগে সকালে এ খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুল করিম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলার উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মনি।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হ্যাপি।
এছাড়া ঝাঁপান খেলা আয়োজক কমিটির সদস্য সেলিম, মারুফ, সুরুজ, সুমন, শাহিন, শরিফুল, ইমদাদুলসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
দিনব্যাপী এ খেলায় বিভিন্ন এলাকার ৫টি দল অংশ নেন। খেলা উপভোগ করতে ভিড় করেন শত শত দর্শক। উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ ঝাঁপান খেলা গ্রামীণ ঐতিহ্যকে আবারও স্মরণ করিয়ে দেয়
হুসাইন মালিক/এনএইচআর/এমএস