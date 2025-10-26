উপখাদ্য পরিদর্শক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৩ জনের কারাদণ্ড

উপখাদ্য পরিদর্শক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৩ জনের কারাদণ্ড
উপখাদ্য পরিদর্শক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে পটুয়াখালী সদর উপজেলার শেরেবাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক পরীক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের দুই কর্মচারীকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা চৌধুরী এই দণ্ডাদেশ দেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- পরীক্ষার্থী মো. কামরুল খান ( ২৮) (বাড়ি: শৌলা, পটুয়াখালী সদর), বিদ্যালয়ের নৈশপ্রহরী মো. শহিদ ও হিসাব সহকারী আউয়াল হোসেন।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা চৌধুরী জানান, পরীক্ষার হলে গুনগুন শব্দ শোনার অভিযোগে একজন পরীক্ষার্থীকে সন্দেহ হলে তার থেকে একটি ডিভাইস উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বিদ্যালয়ের দুই কর্মচারীর সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেন। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মেলে। এ ঘটনায় দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ১২৮ ধারায় তিনজনকেই ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাহিমা রিমি বলেন, পরীক্ষা চলাকালীন ১৯ নম্বর কক্ষে ডিভাইস ব্যবহারের অভিযোগ পেয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ আমি ঘটনাস্থলে যাই। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনজনকে সাজা দেওয়া হয়।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এনএইচআর/এমএস