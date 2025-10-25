রংপুরে পরীক্ষায় প্রক্সি দিতে গিয়ে ব্যাংক কর্মকর্তা ধরা
রংপুরে খাদ্য বিভাগের উপ-পরিদর্শক পদের পরীক্ষায় প্রক্সি দিতে গিয়ে গোলাম রব্বানী নামে এক ব্যক্তি ধরা পড়েছেন। পরে তাকে একমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) রংপুর সিদ্দিক মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে এ আদেশ দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ মাহবুবে সোবহানী।
দণ্ডপ্রাপ্ত গোলাম রব্বানী জনতা ব্যাংক রংপুর করপোরেট শাখার কর্মকর্তা। তার বাড়ি রংপুরের পীরগঞ্জের টিওরমারী গ্রামে। তিনি ওই কেন্দ্রের রাহাদুজ্জামান সুজন নামে এক পরীক্ষার্থীর প্রক্সি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ মাহবুবে সোবহানী জানান, পরীক্ষায় প্রক্সি হিসেবে অংশগ্রহণ করায় গোলাম রব্বানী নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে একমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পরীক্ষার্থী রাহাদুজ্জামান সুজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তিনি খাদ্য বিভাগের আর কোনো পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না।
শনিবার সকাল ১০ টা থেকে ১১টা পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরের চতুর্থ পর্যায়ের উপ-খাদ্য পরিদর্শক পদে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। রংপুরে ৪৬টি কেন্দ্রে ৫০ হাজার ৭৭৫ জন পরীক্ষার্থী এতে অংশ নেন।
