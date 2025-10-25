  2. দেশজুড়ে

দিনাজপুরে অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি এক ব্যক্তি

প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
দিনাজপুরে অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি এক ব্যক্তি

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গ নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মমিনুল ইসলাম (৬৮) নামের এক ব্যক্তি ভর্তি হয়েছেন।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেল ৪টায় দিকে নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোলাইমান মেহেদী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, মমিনুল ইসলাম উপজেলার হাতিশাল গ্রামের বাসিন্দা। গত ১৮ তারিখে শরীরে জ্বর নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন।

মমিনুলের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন আগে হাতিশাল গ্রামের বাড়িতে গরু জবাই হয়। ওই গরুর মাংস মমিনুল ইসলাম কাটাকাটি করেছিলেন। এরপর থেকে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বর ভালো না হওয়ায় গত ১৮ অক্টোবর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন।

নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোলায়মান মেহেদী বলেন, হাসপাতালে থাকা ব্যক্তি উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এরই মধ্যে তার শরীরে বিভিন্ন অংশে ফোসকা উঠতে শুরু করেছে। আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি এটি অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গ। তাই নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

