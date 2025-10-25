মারা গেলো গাজীপুর সাফারি পার্কের শেষ জিরাফটিও
গাজীপুর সাফারি পার্কে শেষ জিরাফটিও মারা গেছে। বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সন্ধ্যার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিরাফটির মৃত্যু হয়। ফলে পার্কটি এখন জিরাফশূন্য।
পার্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তারেক রহমান জানান, দীর্ঘদিন ধরে সাফারি পার্কের শেষ জিরাফটি টিবি রোগে আক্রান্ত হয়। পরে সেটি সুস্থ করতে ছয় সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। তবে ২৩ অক্টোবর পার্কের ভেতরেই মৃত্যু হয় জিরাফটির। এরপর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে পার্কের ভেতরেই জিরাফটি মাটি চাপা দেওয়া হয়।
এ ঘটনায় গাজীপুরের শ্রীপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে বলেও জানায় পার্ক কর্তৃপক্ষ।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক জানান, তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য মতে, দর্শনার্থীদের বিনোদনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ২০১৩ ও ২০১৫ সালে মোট ১২টি জিরাফ আনা হয়। পরে আরও চারটি জিরাফের জন্ম হয়। এর মধ্যে যদিও ২০১৮ সালের জুলাই মাসে একটি ও ২০১৯ সালের জুলাই মাসে অসুস্থ হয়ে বেশ কয়েকটিসহ মোট ১৪টি জিরাফের মৃত্যু হয়। এরপর দুটি নারী জিরাফ বেঁচে ছিল। গত বছর মারা যায় একটি আর সর্বশেষ জিরাফটি মারা যায় গত ২৩ অক্টোবর।
