হাবিবুন্নবী খান সোহেল
ধর্মের দোহাই দিয়ে জান্নাতের টিকিট বিক্রি করছে একটা গোষ্ঠী
কুমিল্লায় বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব হাবিবুন্নবী খান সোহেল বলেছেন, ‘একটি গোষ্ঠী ধর্মের দোহাই দিয়ে শুধু বিএনপির বিরুদ্ধে গিবত করছে। ধর্মের কথা বলে ও জান্নাতের টিকিট বিক্রি করছে। অথচ, তাদের নিজেদের জান্নাতে যাওয়ার ঠিক নেই।’
শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেলে কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলা হাসান মেমোরিয়াল সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠে ‘রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা, ক্ষমতায়ন ও সবার আগে বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
হাবিবুন্নবী খান সোহেল বলেন, ‘আমাদের নেতাকর্মীরা গত ১৬ বছর জেল খেটেছে, রক্ত দিয়েছে, গুম হয়েছে, জীবন দিয়েছে। তবুও জনগণকে ছেড়ে যায়নি। যেমন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে অসহায় বাঙালিকে ছেড়ে পাকিস্তান চলে যাননি। তেমনি ১৯৮৬ সালে এরশাদের সঙ্গে আপস করেননি আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া।’
কুমিল্লা-১০ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল গফুর ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে দক্ষিণ জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি জাকারিয়া তাহের সুমন, সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম, সিনিয়র সহ-সভাপতি আমিরুজ্জামান আমির, মহানগর বিএনপির সভাপতি উৎবাতুল বারী আবু ও আমেরিকা প্রবাসী বিএনপি নেতা ও স্টাডি অব বাংলাদেশি ন্যাশনালিজমের সভাপতি মামুনুর রশিদ মামুন উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ/জেআইএম